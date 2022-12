Milan, sarà possibile vedere le amichevoli invernali sull’app di Dazn | News

(fonte Dazn) - Il Milan sarà impegnato con la Dubai Super Cup, il torneo giocato negli Emirati Arabi. Due gli attesissimi match che saranno disponibili su DAZN: il primo appuntamento è per il 13 dicembre, quando il Diavolo affronterà la sfida contro l’Arsenal, il secondo - in esclusiva sull’app di live streaming sportivo - contro il Liverpool il 16 dicembre. Il calendario dei rossoneri continua con il match contro il PSV che si disputerà negli ultimi giorni dell’anno, il 30 dicembre. Inoltre, nella giornata di giovedì 8 dicembre – all’interno del Centro Sportivo di Milanello – il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Lumezzane, compagine in testa al gruppo B di Serie D, la partita sarà su Milan TV, disponibile su DAZN.

In esclusiva su DAZN anche i match della Fiorentina, impegnata prima nella sfida contro il club boliviano dell’Always Ready il 7 dicembre e successivamente nella Christmas Cup insieme a Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, il triangolare che inizierà il 10 dicembre con il fischio di inizio previsto per le 12:00. Le tre squadre si alterneranno in gare da 60 minuti nella cornice dell’Arena Națională di Bucarest (Rapid Bucarest vs Borussia Dortmund, Borussia Dortmund vs ACF Fiorentina e ACF Fiorentina vs Rapid Bucarest). Ma non finisce qui: il calendario della Viola continua con i match Fiorentina vs Monaco del 17 dicembre e Fiorentina vs FC Lugano del 21 dicembre.