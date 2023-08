Milan, altra amichevole: il 13 agosto contro il Novara

Il Milan si prepara per altre amichevoli nel mese di agosto. Dopo le partite negli states altri tre appuntamenti per i rossoneri

Dopo le partite negli states il Milan torna in Italia, ma si prepara per altre amichevoli. Quella più importante sarà il prossimo martedì in occasione della sfida nel nome di Silvio Berlusconi contro il Monza. Non solo però. I rossoneri giocheranno il giorno dopo contro il Trento e poi la domenica successiva contro il Novara sempre a Milanello. Ecco il comunicato del club.