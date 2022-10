Milan, in programma un’amichevole contro il Liverpool durante il Mondiale

Tra un mese i campionati verranno interrotti, compresa la Serie A, a causa dell'inizio del Mondiale in Qatar. Alcuni club, però, continueranno a lavorare, come ad esempio farà il Milan. I rossoneri avranno anche la possibilità di disputare alcune amichevoli, una veramente suggestiva secondo quanto riferito in Inghilterra. Come riporta 'Liverpool Echo', infatti, la squadra allenata da Stefano Pioli affronterà il Liverpool a Dubai. Chiaramente entrambe le formazioni non disporranno dei calciatori che saranno impegnati al Mondiale con le loro Nazionali, ma si tratta comunque di un'amichevole di lusso. Tuttavia, non è stata ancora resa nota né la data né l'orario del match. Milan, serve uno scatto da Origi: Pioli pretende di più.