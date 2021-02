Milan, Ambrosini: “Romagnoli doveva accorciare su Ben Nabouhane”

Milan, Ambrosini su Romagnoli

Periodo di difficoltà evidente per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha commesso anche ieri un errore abbastanza evidente in occasione del gol di Ben Nabouhane. Questa l'opinione di Massimo Ambrosini, intervenuto dagli studi di 'Sky Sport': "Lui segue il taglio, dovrebbe riuscire ad accorciare un po' di più, c'è un momento in cui potrebbe farlo ed impedire a Ben Nabouhane di calciare con facilità. E' un giocatore a cui viene richiesto un passaggio ulteriore, è chiamato a prendere decisioni ancora più secche".