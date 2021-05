Milan, Ambrosini: “Complimenti per il meritatissimo risultato!” | News

Massimo Ambrosini, attraverso un post su Instagram, ha fatto i complimenti al Milan per la splendida stagione disputata

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, ha pubblicato un post su Instagram ringraziando i rossoneri per avergli regalato la nuova maglia. Non ha mancato l'occasione per fare i complimenti a Pioli e ai suoi ragazzi per il risultato di ieri sera e per l'obiettivo Champions raggiunto. "Grazie mille del pensiero ragazzi. Il regalo vero però lo avete fatto a voi stessi e a tutti i tifosi perché l'anno prossimo quella maglia tornerà a sentire 'quella musichetta'. Complimenti veramente a tutti per la stagione e per il meritatissimo risultato!!!", queste le parole apparse sul suo profilo.