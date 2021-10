Milan, Amadeus: “Ibrahimovic è un highlander di 40 anni”

Oggi è il compleanno di Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il suo amico Amadeus, che l'ha voluto a Sanremo, parla così di lui.

Oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan classe 1981. Compie dunque 40 anni. Una cifra importante, che ha portato tanti personaggi a fargli gli auguri. Tra questi anche Amadeus, suo grande amico, che l'ha voluto fortemente a Sanremo. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Ho condiviso con Zlatan una bellissima esperienza a Sanremo dove lui si è calato con grande umiltà e voglia di dare il massimo. Per lui calcare il Teatro Ariston è stata un'emozione, ha provato sensazioni simili a quelle sentite in alcuni grandi stadi d'Europa. Si è messo a disposizione con grande professionalità e devo dire che non avevo dubbi in questo senso, ma sono rimasto sorpreso dalla persona. Ibra è un campione, ma io ho conosciuto anche Zlatan, una persona molto simpatica, con un sorriso che ti conquista. Gli faccio davvero tanti auguri. Ha carisma, credibilità e forza, ha tante componenti che lo hanno reso Ibrahimovic, un personaggio totale. Non si arrende mai, vuole sempre arrivare al top, è un esempio per tutti. Certo, ha avuto qualche infortunio ultimamente, ma resta un Highlander, un immortale, che a 40 anni è ancora lì a lottare. Penso che sia straordinario quello che ha fatto, sta facendo e farà".