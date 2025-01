Alvaro Morata: numeri in crescita, ma serve più continuità lontano da casa

Una questione di continuità lontano da casa

Nonostante il buon rendimento nelle gare interne, Morata deve migliorare il suo rendimento fuori casa, dove le sue prestazioni in fase realizzativa sono meno incisive. Il numero di gol segnati lontano dallo stadio amico rimane limitato, e questo potrebbe essere un aspetto su cui il giocatore deve lavorare per essere considerato davvero decisivo per la sua squadra durante tutta la stagione. La differenza tra le prestazioni casalinghe e quelle in trasferta resta uno degli aspetti che Morata dovrà migliorare per rispondere alle aspettative e per confermarsi come uno degli attaccanti più completi del campionato.