Milan, Altafini: “Ibrahimovic mi ricorda Riva, ha tolto pressione agli altri”

MILAN NEWS – Sette anni con la maglia del Milan, per un totale di 246 presenze e 161 gol. Numeri da fenomeno per Josè Altafini, ex attaccante brasiliano, che ha vinto tutto in rossonero. Ai microfoni del CorSera, Altafini si è soffermato su un altro fenomeno, che di gol se ne intende altrettanto e che gioca nel Milan: si tratta ovviamente di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole di Altafini su Ibra: “L’arrivo di Zlatan ha tolto pressione ai suoi compagni, che si sono liberati e rendono al meglio: in questo mi ricorda Riva al Mondiale del ’70”.

