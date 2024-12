Milan, allenatori senza panchina: la lunga lista dei “disoccupati eccellenti”

Non sono più nella lista dei “disoccupati” Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, entrambi con un passato al PSG e Chelsea: oggi, i due sono rispettivamente commissari tecnici di Inghilterra e USA. Anche Jorge Sampaoli, dopo un periodo di pausa, è tornato in pista come nuovo allenatore del Rennes. Rimane invece fuori dal giro Joachim Löw, campione del mondo con la Germania nel 2014, ancora in attesa di una nuova sfida dopo aver lasciato la nazionale tedesca nel 2021.

I tecnici freschi di esonero — Tra i grandi nomi recenti, spiccano Erik ten Hag, allontanato dal Manchester United e sostituito da Ruben Amorim, e Xavi, esonerato dal “suo” Barcellona. Discorso simile per Edin Terzic, che pure ha guidato il Borussia Dortmund alla finale di Champions League la scorsa stagione, ma non è riuscito a mantenere il posto in panchina.

Rudi Garcia e Graham Potter, dopo esperienze poco fortunate rispettivamente al Napoli e al Chelsea, sono anch’essi in cerca di una nuova avventura. E non mancano allenatori dal passato vincente come Sergio Conceição e Maurizio Sarri, entrambi in attesa di una chiamata che possa rilanciarli.

La folta pattuglia degli “esperti” — Chiude l’elenco una schiera di tecnici più o meno esperti, tutti pronti a diventare una minaccia per gli attuali allenatori di mezza Europa: Sam Allardyce, decano del calcio inglese, Nico Kovac, Igor Tudor, Lucien Favre, Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Jurgen Klinsmann, David Moyes e Julien Stephan.

Non mancano poi figure come Roger Schmidt, Daniele De Rossi, Tite, Luis Castro, Alberto Gilardino, Fabio Cannavaro, Fatih Terim e Gabriele Cioffi, senza dimenticare veterani del calcio europeo come Claude Puel, Aurelio Andreazzoli e Urs Fischer.

Un mercato sempre in movimento — Questi allenatori rappresentano una minaccia costante per i colleghi attualmente in carica, soprattutto in quei club dove i risultati faticano ad arrivare. La loro esperienza e il loro valore rendono probabile che alcuni di questi nomi ritornino presto protagonisti in panchina, magari in caso di cambiamenti nelle grandi squadre europee. La stagione è lunga e, come sempre nel calcio, il mercato degli allenatori è imprevedibile.