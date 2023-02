Milan, allenamento personalizzato per Tomori e Bennacer: le ultime

Milan, Bennacer e Tomori pronti al rientro

Di seguito, le ultime dall’allenamento sull’infortunio di Tomori e di Bennacer. Secondo quanto riportato da Pazzi di Fanta, nell’allenamento di oggi, la squadra ha svolto un programma di defaticamento per i giocatori impiegati nella vittoria contro il Torino. Lavoro sul campo invece per chi non è stato utilizzato. Come da programma, Tomori e Bennacer hanno svolto un allenamento personalizzato: il rientro in gruppo sarebbe previsto per la giornata di domenica 12 febbraio. Due rientri fondamentali in vista della delicata sfida di Champions League contro il Tottenham. Una partita difficile per i rossoneri che potrebbero ritrovare due pezzi importanti, anche solo per la panchina. Milan-Torino, il ritorno di Ibrahimovic: allenatore aggiunto