Milan-Torino, il ritorno di Ibrahimovic: allenatore aggiunto

Zlatan Ibrahimovic è stato uno degli acuqisti più importnati per il Milan . Dal suo arrivo, i rossoneri sono migliorati sensibilmente fino ad arrivare allo scudetto dello scorso anno. L'assenza dello svedese si è sentita tantissimo in questa stagione, con la squadra di Stefano Pioli , che si è trovato senza un leader molto importante. Il Milan vince una partita importantissima contro il Torino . Un 1-0 fondamentale. Per i rossoneri è tornato tra i convocati Zlatan Ibrahimovic . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan-Torino, Ibrahimovic fondamentale anche in panchina

Ibrahimovic, si legge, gioca anche in panchina. La sua sola presenza serve per infiammare i tifosi nel pre partita: durante si traveste quasi da allenatore in seconda e si mette a dare indicazioni ai compagni, disperandosi sull'occasione del potenziale 2-0 fallita da Theo Hernandez. Un ritorno fondamentale per questo motivo. Milan-Torino 1-0, Giroud suona la carica: segnali di vita