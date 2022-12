Milan, seduta di allenamento nel pomeriggio: presente Ibrahimovic

A seguito della prima amichevole di questa sosta invernale contro il Lumezzane , il Milan è partito alla volta degli Emirati Arabi Uniti, per la precisione a Dubai . Qui i rossoneri giocheranno due importanti amichevoli contro Arsenal e Liverpool . Queste serviranno a testare le condizioni di coloro che non sono impegnati ai Mondiali di Qatar 2022 .

Milan, Ibrahimovic prende parte alla seduta

Dopo essere atterrati questa mattina a seguito di un volo di sei ore, i giocatori del Milan hanno potuto riposare, ma nel pomeriggio sono tornati in campo. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, ha previsto una seduta di allenamento, durante la quale ha anche tenuto un discorso ai suoi ragazzi. A riferirlo è l'inviato di Sky Sport Peppe di Stefano. E a questa seduta ha partecipato anche Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato in palestra per tornare a dare una mano al suo Milan nel più breve tempo possibile. Insieme allo svedese hanno fatto lavoro a parte anche Junior Messias, il capitano Davide Calabria e Brahim Diaz.