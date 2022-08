Milan, allenamento in gruppo per De Ketelaere: la prima giornata a Milanello

"De Ketelaere ha svolto l'allenamento odierno in gruppo. Nei giorni scorsi non si è allenato con il Brugge, ma le sue condizioni fisiche sono apparse buone e quindi si è allenato insieme ai compagni. Visto il ritardo dell'allenamento per il caldo, Stefano Pioli ha istituito una cena obbligatoria per questa sera. La giornata di ieri è stata molto ritmata: visite mediche, firma e cena argentina con la sua famiglia. Stamattina alle 8.15 era già a Milanello per alcuni test atletici, poi pranzo, riposo pomeridiano e merenda, dove ha conosciuto tutti. Non parla italiano, ma ha detto che vuole gli si parli in italiano perché vuole imparare al più presto. È un ragazzo intelligente". Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>