Nella mattina di oggi, giovedì 05 marzo 2026, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Allegri, visto l'imminente derby contro l'Inter, in programma domenica alle ore 20:45, match che potrebbe riaprire la corsa allo scudetto. Ampio spazio anche ad alcune dichiarazioni e, soprattutto, al calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri ai saluti? La verità. Pavlovic carica la squadra! Ecco il vice Saelemaekers
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Allegri ai saluti? La verità. Pavlovic carica la squadra! Ecco il vice Saelemaekers
Le migliori news della mattina di oggi, giovedì 05 marzo 2026, sul Milan di Massimiliano Allegri: dal campionato al mercato...