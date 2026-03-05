Nella mattina di oggi, giovedì 05 marzo 2026, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Allegri, visto l'imminente derby contro l'Inter, in programma domenica alle ore 20:45, match che potrebbe riaprire la corsa allo scudetto. Ampio spazio anche ad alcune dichiarazioni e, soprattutto, al calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA