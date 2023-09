Milan, allarme Giroud: infortunio durante Francia-Irlanda | News

Nel corso di Francia-Irlanda, match valido per le qualificazioni ad Euro2024, l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha chiesto il cambio a seguito di un infortunio alla caviglia. Al 27' il centravanti rossonero è uscito dal campo e il suo posto lo ha preso Marcus Thuram. Da capire le sue condizioni in vista del derby con l'Inter. Si resta in attesa, quindi, di eventuali esami strumentali. LEGGI ANCHE: Milan, le nostre favorite per lo Scudetto >>>