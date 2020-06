Milan, Aldo Serena fa cifra tonda: buon compleanno a lui

MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si celebra il compleanno di Aldo Serena. L’ex attaccante anche di Juventus e Inter, compie 60 anni. In carriera ha vestito la maglia rossonera per 3 stagioni: nel 1982/1983 in Serie B e poi dal 1991 al 1993, concludendo la sua carriera da calciatore sotto la guida tecnica di Fabio Capello.

Serena in totale ha giocato con il Milan 46 partite segnando 14 gol. Con il Diavolo, Serena ha conquistato 2 Scudetti, 1 Promozione in Serie A e 1 Supercoppa italiana. E a proposito di attaccanti, il primo nome sulla lista del Milan per la prossima stagione è quello di … continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>>

