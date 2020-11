Milan, Albertini: “Ibrahimovic? Mi sarebbe piaciuto giocarci insieme”

Ibra, il rimpianto di Albertini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di un desiderio non troppo nascosto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La verità è che mi sarebbe piaciuto giocare insieme a Ibrahimovic. È un giocatore di grande qualità e personalità e lo sta mettendo a disposizione dei compagni più giovani. Vederlo in questo momento possiamo dire che è un fuoriclasse, uno al di fuori della media. Anche fisicamente sta bene. Se andate a rivedere le mie interviste prima dell’acquisto io ho sempre pensato che potesse portare tanto al Milan e lo sta facendo”.

