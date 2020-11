Milan, Pellegatti: “Ibrahimovic come Immobile e Lukaku: il motivo” / News

Milan, Pellegatti esalta Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante il rigore sbagliato in occasione di Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic continua ad essere sempre decisivo per la sua squadra. Il suo apporto è stato assolutamente evidente: palla lunga per lo svedese e spizzata di testa assicurata. Ibra ha segnato la sua rete numero 8 in 5 partite e continua a mantenere una media gol altissima. L’età è solo un numero ha sempre detto colui che si definisce ‘Benjamin Button’, una tesi condivisa da Carlo Pellegatti. Il giornalista tifoso del Milan, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha sottolineato come il numero 11 rossonero sia tranquillamente paragonabile ai suoi colleghi in Serie A. Le sue dichiarazioni: “Ibra gioca gli ultimi 10 minuti come se fosse Immobile, Lukaku, centravanti veri ma di un’altra età“.

