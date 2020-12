Milan, Albertini: “Ibrahimovic? Fondamentale, ma l’infortunio…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Albertini su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Albertini si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rientrare contro il Sassuolo.

"Ibrahimovic? Averlo in campo non basta, ma è fondamentale. Come Lukaku per l'Inter. Spero che l'infortunio non riduca la potenza di Zlatan quando tornerà: per un atleta della sua età gli stop fisici possono pesare, non dimentichiamolo".