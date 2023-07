Milan, ai saluti Angelo Carbone e Flavio Roma | NEWS

Come riportato da Sky Sport, non solo i giocatori, anche alcuni dirigenti del Milan hanno lasciato i rossoneri

Il Milan, dopo la fine ufficiale della stagione, inizia a salutare alcuni membri del proprio staff. Angelo Carbone, dirigente del settore giovanile, va via del Milan. Come riportato da Sky Sport, il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto e al suo posto potrebbe arrivare Enzo Vergine, dirigente della Roma. Anche Flavio Roma, ex-calciatore dei rossoneri e preparatore dei portieri, ha lasciato il Milan con la fine della stagione sportiva. Vedremo come i rossoneri sostituiranno queste due partenze.