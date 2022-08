Milan, ad agosto il via alla Serie A: il calendario dei rossoneri

Si fa sul serio. Nel mese di agosto la pre-season passerà il testimone alle prime partite ufficiali, per le due prime squadre e per la Primavera. La Prima Squadra maschile affronterà il Vicenza nell'ultimo test estivo, sabato 6 agosto, esattamente una settimana prima del debutto ufficiale in Serie A a San Siro contro l'Udinese. Il mese di agosto sarà parecchio intenso per i rossoneri, che giocheranno quattro partite di campionato nel giro di 17 giorni. Questo il programma: