Milan, l’agente di Bakayoko arrivato al ritiro | News

Nonostante questa sera sia in programma l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, che tanto potrà significare per la stagione di entrambe le compagini, un agente di mercato è arrivato nel ritiro del Diavolo. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, Marco Busiello, intermediario e agente di Tiemoué Bakayoko, ha raggiunto l'hotel in cui la squadra si sta preparando per il match contro gli azzurri. Da sottolineare come il mediano rossonero, in realtà, non sia inserito in lista Champions. Milan, occhi su un attaccante in uscita dal PSG >>>