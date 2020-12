Milan, ag. Musacchio: “Pioli era licenziato, ora sembra Guardiola” | News

Ultime Notizie Milan News: l’ag.Musacchio parla di Pioli

MILAN NEWS – Marcelo Lombilla, agente di Mateo Musacchio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com. Il procuratore ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan.

“Le tante panchine e mancate convocazioni di Musacchio? È una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui l’ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico e questo gli è costato un infortunio. Però il calcio è cosi, Pioli era licenziato e ora sembra Guardiola. La vita è così, bisogna aspettare le opportunità”.

