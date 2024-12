Milan, Aduasio favorito per il post D’Ottavio: arriva il sì di Ibrahimovic

"Dario Aduasio è in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan dopo l'esonero di Antonio D'Ottavio. Aduasio è molto stimato da Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic per il lavoro svolto come Segretario Generale. Infatti lo hanno mandato ai sorteggi Uefa per rappresentare il club negli ultimi anni. Aduasio ha già avuto importanti esperienze in club professionistici italiani (Fidelis Andria e Arzachena) in ruoli dirigenziali. È stato qualificato come direttore sportivo dalla FIGC dal 2017". LEGGI ANCHE: Maldini spiazza: “Milan secondo club più grande al mondo. Ancelotti …” >>>