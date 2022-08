Milan, Adli sta studiando: presto avrà spazio anche lui

Adli per il momento è ai margini del Milan, ma non è un caso: serve tempo per inserirlo, ma presto giocherà con continuità.

Stefano Bressi

Finora non ha avuto modo di mettersi in mostra Yacine Adli, nuovo arrivo del Milan, che è stato relegato in panchina nelle prime due giornate. Le qualità ci sono, ma serve ancora molto studio. Nelle amichevoli estive, scrive Tuttosport, si è messo in mostra e ha dimostrato cosa può fare, ma prima di essere lanciato nella mischia in gare ufficiali serve ancora tempo. Nessun caso dunque: Adli avrà modo di giocare, semplicemente deve ancora ambientarsi del tutto negli schemi di Stefano Pioli, che da lui si aspetta tantissimo. Serve aggressività e velocità e Adli ha giocato poco da trequartista e molto da mezzala. Adli lo sa e per questo l'isterismo dei tifosi è abbastanza sorprendente nello spogliatoio. Quello del francese classe 2000 è un processo di crescita normale.

Dove può giocare Adli

A oggi viene visto come trequartista e non come uno dei due possibili centrocampisti. Eventualmente potrebbe avere certamente molto spazio qualora Pioli decidesse di passare a un centrocampo a tre. Dunque è solo questione di tempo. Si sta lavorando per renderlo un trequartista pronto, cosa che Charles De Ketelaere, belga classe 2001 che ha sempre giocato lì, è già. Nessuno però discute le doti tecniche di Adli, che in queste giornate con tante partite tornerà certamente molto utile.