Milan, Yacine Adli dice no alla Francia e sceglie l’Algeria | News

Yacine Adli avrebbe deciso di giocare per la Nazionale algerina. Lo riferisce 'gazzetta.it', secondo cui il centrocampista del Milan che ha doppia nazionalità sarebbe stato convinto dal c.t. Djamel Belmadi a vestire la maglia dei Fennec, le Volpi del deserto. Inoltre, secondo 'Fennec Football', testata che segue da vicino il calcio algerino, il numero 7 rossonero si sarebbe già recato al consolato algerino a Milano per fare richiesta di passaporto e avrebbe inviato alla Fifa la documentazione richiesta. Il c.t. Belmadi gli avrebbe garantito la convocazione per i prossimi impegni dell'Algeria, che incontrerà il Niger il 20 e 28 marzo 2023 nell'ambito delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Adli, dunque, ritroverà in Nazionale anche il suo compagno al Milan Ismael Bennacer.