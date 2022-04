Milan, addio all’esclusiva tra il club rossonero e EA Sports

Il 1 luglio si interromperà la partnership esclusiva tra Milan ed EA Sports. Ecco cosa cambia per i videogiocatori rossoneri

Si tratta di una notizia piuttosto scontata, visto che il Milan era apparso in un trailer di UFL, nuovo gioco che dovrebbe uscire in questo 2022 su Pc, PlayStation e Xbox. In realtà però peri videogiocatori non cambierà nulla, visto che: "l'accordo di licenza con la squadra continua. Ciò significa che lo stemma di AC Milan, la sua identità, lo stadio, i nomi dei giocatori, ecc. rimarranno gli stessi, saranno ancora disponibili nel gioco e potrete giocare esattamente come prima“. Questo è quanto scritto sul sito ufficiale di EA Sports.