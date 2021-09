Milan, addio al fantasma di Donnarumma: è Maignan il miglior portiere d’Europa

Secondo le statistiche dopo gli ultimi incontri dei top campionati europei, è Maignan attualmente il miglior portiere d'Europa

Sembrava molto difficile sostituire Gianluigi Donnarumma, portiere che ha difeso i pali del Milan per sei stagioni, dopo il suo approdo al PSG. La dirigenza rossonera sapeva bene di aver detto addio ad uno dei calciatori più forti nel suo ruolo, e la vittoria dell'Europeo da protagonista con l'Italia aveva fatto mettere le mani nei capelli a tutti i tifosi milanisti. Fortunatamente, però, c'è il campo e qui la storia cambia. Cambia perché nel club di via Aldo Rossi è arrivato Mike Maignan dal Lille per 'soli' 15 milioni di euro. Si, soli, perché oggi ne vale tra i 40 e i 50 milioni di euro.