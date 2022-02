Milan, Adani: “Non è solo una squadra, ma un gruppo evoluto di lavoro”

Adani, ex difensore e oggi opinionista, è tornato a parlare del Milan, come sempre elogiandone le qualità. Ecco le sue parole.

Non è stato un grandissimo difensore, Daniele Adani, ma è certamente un grande opinionista e le sue parole sul Milan lo confermano. Sul canale Twitch della Bobo TV ha elogiato nuovamente la squadra rossonera, sottolineandone tutti i meriti e le qualità: "In questa squadra puoi vedere i cali di alcuni, ma non del collettivo. Può capitare che quando la squadra sbaglia partita lo fa tutto il gruppo e cito Firenze o la partita col Sassuolo. Significa che la squadra è molto responsabile, è molto coesa. Non è solo una squadra di calcio, ma un gruppo molto evoluto di lavoro. E poi chi metti metti fa sempre bene, guardate Kalulu: ci hai vinto il Derby con lui". Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>