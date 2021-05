Milan, Adani: “Dovrebbe cercare di tenere Dalot, ecco perché”

Il Milan si interroga sul futuro di Dalot e Adani, ex difensore, esprime il proprio parere positivo sul giocatore portoghese.

Il prossimo mercato del Milan dovrà anche avere una fase in cui si deciderà cosa fare con i giocatori in prestito. Tra questi c'è Diogo Dalot, portoghese classe 1999. Terzino, in grado di giocare su entrambe le fasce, ha sicuramente convinto per prestazioni, qualità, carattere e potenzialità. Tuttavia, c'è distanza tra la valutazione che fa il Milan di 10 milioni e quella, doppia, che fa il Manchester United, proprietario del cartellino. Ecco perché, al momento, sembra destinato a partire.