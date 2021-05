Diretta Atalanta-Milan: formazioni e dove vederla in tv | LIVE NEWS

Alle ore 20:45 si giocherà Atalanta-Milan. Segui con noi l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli all'ultima partita della stagione

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, D. Maldini, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

+++ ATALANTA-MILAN, LE NEWS DI OGGI +++

Fabio Capello, ex allenatore anche di Juventus e Milan, ha detto la sua opinione sulla volata Champions al 'Corriere dello Sport' di oggi

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato così ieri Atalanta-Milan: è una sfida che vale una stagione per il Diavolo

Josip Ilicic dovrebbe partire dalla panchina in Atalanta-Milan. Nella prossima stagione potrebbe lasciare i nerazzurri per il Diavolo

Il doppio ex Roberto Donadoni ha presentato Atalanta-Milan di questa sera in un'intervista esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan di stasera: queste le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

Milan, Napoli e Juventus: chi andrà in Champions League stasera? Ecco tutti gli incastri possibili per le tre contendenti

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa i temi principali di Atalanta-Milan di questa sera a Bergamo

Milan, Napoli e Juventus si contenderanno stasera due posti Champions. Una sarà la grande delusa della stagione 2020-2021. Il punto

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata di Serie A. Le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

Alle ore 20:45 c'è Atalanta-Milan al 'Gewiss Stadium'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Atalanta-Milan, diretta tv: 'Sky Sport' (Dove vederla e come: CLICCA QUI)

Atalanta-Milan, data ed orario: domenica 23 maggio, ore 20:45

Quello che c'è da sapere su Atalanta-Milan: risultato, tabellino e classifica, ma anche interviste rigorosamente LIVE. Troverete anche le informazioni sulla partita: dove vederla in diretta tv o in streaming gratis on line.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, dove alle ore 20:45, si disputerà Atalanta-Milan, gara valida per la 38^ giornata della Serie A TIM 2020-2021. Restate con noi per non perdervi neanche una news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match e, successivamente, il live testuale della partita.