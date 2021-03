Milan: acquistato per 30 milioni di euro, ecco adesso quanto vale Kessié

Le ultime notizie sul Milan. Kessié, acquistato dal Milan nel 2017 per circa 30 milioni di euro, oggi il prezzo del suo cartellino è elevato

Protagonista di una stagione straordinaria quest'anno con il Milan, il prezzo del cartellino di Frenck Kessié si è alzato notevolmente. Arrivato in quel di Milanello nel 2017 per circa 30 milioni di euro, oggi il centrocampista ivoriano ha un valore di 50 milioni, quasi il doppio rispetto a quando venne acquistato da Mirabelli e Fassone. Adesso la nuova società, guidata dal fondo Elliott e dai suoi uomini di fiducia Gazidis, Maldini e Massara, stanno lavorando per rinnovare il suo contratto che scadrà nel giugno del 2022.