Milan, accordo con Emirates in arrivo: i rossoneri prenderanno meno del Lione

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ Milan e Emirates sono sul punto di rinnovare una partnership che dura ormai da dieci anni. La cosa particolare è che i rossoneri percepiranno dalla compagnia aerea ‘solo’ 14 milioni di euro, 6 in meno del Lione, non una squadra di primissima fascia a livello europeo. Proprio da qui il Milan deve ripartire, perché per costruire una grande squadra c’è bisogno soprattutto dei ricavi provenienti dalle sponsorizzazioni. E questi numeri, al momento, non sono del tutto incoraggianti. Intanto il Milan potrebbe ritornare su Antonee Robinson in estate, continua a leggere >>>

