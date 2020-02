Calciomercato Milan – Robinson potrebbe essere acquistato in estate

CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento di Antonee Robinson al Milan è sfumato all’ultimo secondo, ma non è detto che questo trasferimento non possa concretizzarsi lo stesso in estate.

Come noto, infatti, l’ingaggio del giocatore è stato annullato a causa di un’anomalia riscontrata nelle visite mediche, e quindi ci sarebbero voluti nuovi esami che avrebbero richiesto tempo. Per questo Maldini e Boban hanno optato alla fine per Laxalt, ma in estate Robinson potrebbe arrivare comunque in Italia: il giocatore interessa molto alla dirigenza. Intanto Pioli pensa a una novità per il derby, continua a leggere >>>

