Milan, Accardi: “Per lo Scudetto sono tutte agguerrite”

Accardi, noto operatore di mercato, ha parlato della lotta al titolo che coinvolge direttamente il Milan, primo in classifica.

Mancano ormai nove giornate e il Milan è primo in classifica e di questo ha parlato Giuseppe Accardi, operatore di mercato ed ex giocatore interista. I rossoneri si stanno giocando il titolo proprio con i nerazzurri e con i partenopei. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, le parole di Accardi sono state queste, partendo proprio dalla sua ex squadra: "Vive un periodo di calo, ha avuto a che fare con due competizioni e sicuramente sta subendo questo. Ha bisogno di serenità”.