Milan, Accardi: “Ibrahimovic? In Italia solo lui può spostare gli equilibri”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Beppe Accardi, procuratore sportivo, ha parlato del grande momento del Milan e del leader Zlatan Ibrahimovic . Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Il Milan ha trovato equilibrio e serenità e ha dimostrato di lavorare seriamente creando una squadra importante. Il rinnovo di Ibra è stato un grande tassello, lo svedese è l’unico in Italia a spostare gli equilibri“.

Dove può arrivare il Milan?

“Può arrivare lontano. È una squadra equilibrata con un allenatore molto intelligente. Pioli è la dimostrazione che a volte bistrattiamo gli allenatori quando in realtà non lo meriterebbero. In Italia non amiamo chi lavora a bassa voce”.

