Milan, Abraham compie 27 anni: “Già nel cuore dei tifosi rossoneri”

(fonte: acmilan.com) È l'ultimo arrivato del calciomercato estivo, ma Tammy Abraham ci ha messo davvero poco tempo a entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. L'assist all'esordio contro la Lazio, il gol nella prima a San Siro contro il Venezia e, in generale, una serie di ottime prestazioni come contributo alla causa milanista e atteggiamento sul terreno di gioco. E sempre un sorriso per tutti, un atteggiamento positivo con chiunque del mondo Milan. Di ritorno dalla trasferta di Leverkusen e con lo sguardo rivolto a quella di Firenze, possiamo prenderci un attimo per festeggiare l'attaccante inglese, che oggi compie 27 anni: tanti auguri di buon compleanno, Tammy!