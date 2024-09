Abbonamenti 2024-2025, ecco la classifica: il Milan condivide la vetta

La Serie A è già cominciata e oggi prenderà il via la quarta giornata, con molte novità riguardanti le gerarchie e le squadre in lotta per il vertice della classifica. L'Inter si conferma la squadra da battere, mentre la Juventus sembra essere la sua principale rivale, grazie a un mercato estivo ambizioso e a investimenti significativi per rafforzare ogni reparto, in linea con le richieste di Thiago Motta. Il Milan invece è rimasto indietro rispetto alle concorrenti per il titolo.