Milan, Abbiati: “Pioli? Con lui la squadra ha un atteggiamento diverso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Abbiati, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che svolgendo al Milan.

“Ha lavorato molto bene, è riuscito a dare un gioco chiaro e un atteggiamento diverso che non si vedeva dai tempi della Champions. Mi piaceva molto già quando era a Firenze. Poi, non nascondo che una piccola agevolazione è arrivata dal fatto di giocare senza pubblico – spiega Abbiati -. Se sento ancora qualcuno del Milan? In particolare Bonera, che lavora con Pioli. Gli piace molto quello che fa, è intelligente perché si mette a disposizione e sa che gli anni da calciatore vanno messi da parte”.

MILENKOVIC, SORPASSO DELL’INTER! >>>