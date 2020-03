Milan, a breve sarà ufficiale l’addio di Boban. Maldini riflette sul suo futuro

NEWS MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ieri Boban, Maldini e Massara hanno raggiunto Milanello, assistito all’allenamento e aggiornato Stefano Pioli su quanto sta accadendo in queste ultime ore. L’allenatore è inquieto e non potrebbe essere altrimenti visto la situazione, ma non sono previste ipotesi clamorose: Boban se ne andrà (è già sparita la sua pagina relativa all’’organigramma), forse anche Maldini, mentre il tecnico rimarrà fino al termine della stagione.

Ivan Gazidis ha scelto in autonomia, puntando su Ralf Rangnick, allenatore che avrebbe già voluto all’Arsenal nell’estate 2018. Le sue convinzioni si sono scontrate con quelle di Boban e Maldini. Per il croato la situazione non era più sostenibile, e dunque l’annuncio del divorzio arriverà molto presto. Ieri la giornata per gli annunci ufficiali non era la più indicata, visto che in primo piano c’era la rifinitura di Juventus-Milan di Coppa Italia (poi rinviata), ma adesso non ci sono più motivi per aspettare. Insomma, l’esperienza di Boban da dirigente al Milan, iniziata solo nel giugno scorso, è già terminata, ma il croato vuole garantire operatività sul lavoro fino al momento dell’annuncio ufficiale.

Boban è stato voluto fortemente da Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, ma le cose non sono andate nella maniera sperata. La proprietà non dà responsabilità all'ex capitano per la scelta fatta, ma ora Maldini deve decidere cosa fare: resterà alle condizioni che gli verranno poste? Lui che per primo si era esposto contro l'ingaggio di Rangnick? Già in estate Paolo aveva riflettuto sull'offerta di Elliott di prendere il posto di Leonardo: ora la situazione è simile, anche se i margini di lavoro sarebbero ulteriormente ridotti. Vedremo cosa succederà, anche perchè serve qualcuno che accompagni la squadra rossonera fino al termine della stagione (è stato Maldini ad esempio a criticare l'operato arbitrale nel post gara contro la Fiorentina). Almstadt e Moncada, rappresentanti dell'area sportiva più vicini a Gazidis, non possono bastare.

