Milan, a breve inizia la stagione: i presenti al raduno dell’8 luglio

Mancano sei giorni all'inizio della stagione del Milan, con il primo allenamento diretto da Stefano Pioli. Ecco i giocatori presenti

Sta per iniziare una nuova stagione per il Milan. Quella del ritorno in Champions League. Mancano sei giorni al raduno, visto che giovedì 8 luglio i calciatori dovranno ritrovarsi nel centro sportivo di Milanello. Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa insieme probabilmente a Scaroni, Gazidis, Maldini e Massara. Il Milan non farà tournèe all'estero, ma sta iniziando a ufficializzare le amichevole da giocare, come ad esempio quella con il Nizza il 31 luglio.