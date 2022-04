Milan, 9-0 all’SSD Audace in amichevole: tripletta per Lazetic / PM News

Il Milan, dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, ha giocato un'amichevole a Milanello contro l'SSD Audace. Novità Alessio Romagnoli

Dopo la sconfitta del derby contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia, il Milan è tornato a lavorare a Milanello per concludere al meglio la stagione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione non è stata una seduta consueta per i rossoneri. I rossoneri, infatti, hanno disputato un'amichevole contro l'SSD Audace di Verona, squadra dilettantistica, vincendo 9-0. Marko Lazetic protagonista con una tripletta, poi doppietta per Junior Messias e gol di Robotti, Saelemaekers, Ballo-Touré e Romagnoli.