Milan, è stato un 2023 positivo: miglior crescita del valore d’impresa

Nonostante la stagione conclusa al quarto posto, con l'uscita prematura dalla Coppa Italia e la batosta rimediata in Supercoppa, il Milan ha vissuto momenti importanti in stagione, primo fra tutti la qualificazione alla semifinale di Champions League, poi persa contro l'Inter. Ma i dati ci dicono che il 2023 è stato un anno positivo per il Diavolo anche per un altro motivo.