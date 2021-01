Milan, 18 punti in più rispetto all’anno scorso: è record / Serie A News

Milan, i numeri dell’evidente miglioramento

Il Milan ha ottenuto 18 punti in più (43 v 25) rispetto a quanto conquistato nel 2019/20 dopo 19 gare: si tratta del miglioramento più ampio rispetto alla stagione precedente disputata in Serie A a questo punto del torneo per una squadra nell’era dei tre punti a vittoria – al pari del Benevento proprio in questo torneo (22 v 4 del 2017/18). Una crescita evidente che ha portato la squadra di Stefano Pioli in testa alla classifica dopo anni in cui anche soltanto il quarto posto sembrava inarrivabile. Hakan Calhanoglu non ci sarà a Bologna: ecco la conferma >>>