Milan, 15 mila euro di multa per ordine del Giudice Sportivo

"Per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica semipiena e nel recinto di giuoco un accendino ed una moneta". Questo l'esatto comunicato del Giudice Sportivo apparso sul sito della Lega Serie A e riguardante i motivi per i quali il Milan è stato sanzionato con una multa da 15 mila euro. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>