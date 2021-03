Mihajlovic su Sanremo con Ibrahimovic: “Canteremo meglio se vinciamo”

Mihajlovic parla di Sanremo con Ibrahimovic

È la settimana di Sanremo e in casa rossonera lo sanno bene, visto che sul palco ci sarà l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. Però è anche la settimana di un turno infrasettimanale di Serie A. Il classe 1981 è infortunato e quindi salterà le prossime gare del Milan, ma sarà comunque vicino alla squadra. Sul palco di Sanremo, insieme a lui, ci sarà anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Oggi, il tecnico serbo, alla vigilia del match di domani, ha parlato in conferenza stampa e ha parlato anche dell’esibizione che lo attende con Ibra giovedì sera, ovviamente in modo scherzoso: “Mi dispiace si sia fatto male, ho visto… Da Bologna a Sanremo sono quattro ore e mezzo, massimo cinque. Avrei dovuto prendere l’elicottero, ma mia moglie ha paura e quindi andremo in auto. Quindi prove non le posso fare per il nostro duetto, ma non ne ho bisogno, il mio secondo mestiere è il cantante, anche se non so se avrò recuperato la voce. Giovedì avrò qualche difficoltà, non potrò dare il mio meglio dal punto di vista canoro, ma vabbè… Canteremo meglio se vinciamo”.

Intanto Pioli rivoluziona la formazione per Milan-Udinese >>>