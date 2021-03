Mihajlovic: “Ferrero e Morandi vennero in ospedale. Sembravano i vecchietti del Muppet Show”

Mihajlovic e l’aneddoto su Ferrero e Morandi

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha raccontato di una visita in ospedale di Massimo Ferrero e Gianni Morandi. Queste le simpatiche dichiarazioni in conferenza stampa: “Per me Ferrero è un amico, mi sento con lui spesso, al di là del calcio. Mi è sempre venuto a trovare anche in ospedale. Anzi approfitto per fare gli auguri anche a Gianni (Morandi, ndr), che ora è in ospedale. Una volta sono venuti entrambi a trovarmi in ospedale, sono state le due ore più belle. Sembravano i due vecchietti del Muppet Show, e io stavo li sdraiato a guardarli”. Il Milan si regala Mauro Icardi per la Champions League? Costi e condizioni