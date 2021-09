Metz-Psg 1-2, Donnarumma ritorna a sedersi in panchina / Calcio News

Dopo la titolarità contro il Lione, Gianluigi Donnarumma è tornato ad occupare un posto in panchina. Pochettino ha schierato ancora Navas

Mauricio Pochettino torna sui suoi passi. L'allenatore del Psg, contro il Metz, ha nuovamente optato per la soluzione Keylor Navas tra i pali. Dopo la titolarità nel match vinto a fatica contro il Lione per 2-1, Gianluigi Donnarumma ha assistito dalla panchina alla partita dei compagni di squadra. L'ex Milan non è stato esente da colpe in occasione del momentaneo vantaggio dell'ex compagno Lucas Paqueta. Un dualismo che continua a non essere semplice per il classe 1999, che finora ha all'attivo soltanto due presenze stagionali.