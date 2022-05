Messias assente alla festa scudetto: il brasiliano spiega il perché | News

Junior Messias è stato assente, ieri, alla festa per celebrare lo scudetto vinto con il Milan: il brasiliano ha spiegato il tutto sui social

A molti non è sfuggita l'assenza di Junior Messias , nella giornata di ieri, in occasione della festa scudetto. Il brasiliano, come confermato da lui stesso sui social, non ha preso parte alla parata per celebrare il trofeo vinto con la maglia del Milan .

Attraverso una storia su Instagram, il calciatore di proprietà del Crotone ha spiegato il motivo della sua assenza. "Mi stanno chiedendo in tanti perché non sul pullman per i festeggiamenti. Purtroppo non mi sentivo bene e con molto dispiacer non sono riuscito ad andare. Ma adesso sto bene. Grazie a tutti, è davvero fantastico e incredibile tutto questo. Campioni d'Italia, questo è il posto che merita questo club", le sue parole apparse sul social.