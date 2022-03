Messi sigla una partnership con Socios.com. C’è anche il Milan

Lionel Messi, fuoriclasse del Psg, ha siglato una partnership con Socios. L'azienda è legata anche al Milan, così come ad altri club

Messi si è detto molto soddisfatto di questo accordo: "Da quando ho giocato la mia prima partita da professionista, la passione dei tifosi è stata una forza trainante che ha contribuito a ispirarmi per dare il meglio di me. I tifosi meritano di essere riconosciuti per il loro sostegno. Meritano l'opportunità di influenzare le squadre che amano. Socios.com esiste per migliorare l'esperienza dei tifosi, per permettere loro di '"be more". Sono orgoglioso di unirmi alla missione di Socios.com di creare un futuro più connesso e gratificante per i tifosi di tutto il mondo". Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>